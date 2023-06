Dzeko a un passo dal Fenerbahce | i dettagli

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Edin, ormai ex attaccante dell’Inter si trasferirà ala parametro zero in questa finestra di mercato estiva Edin, ormai ex attaccante dell’Inter si trasferirà ala parametro zero in questa finestra di mercato estiva. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il suo agente, Alessandro Lucci, ha approfondito alcune situazioni contrattuali e siamo davvero a undalla definizione. Il bosniaco, in scadenza di contratto con il club nerazzurro tra pochi giorni, firmerà con i turchi un contratto biennale.