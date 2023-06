Due sedicenni arrestati per il pestaggio del senzatetto a Pomigliano

sono stati fermati dai Carabinieri di Castello di Cisterna per l'uccisione del 40enne gahnese Friederick Akwasi Adofo, il senza casa percosso a morte a Pomigliano d'Arco. Isono ...sono stati fermati dai carabinieri di Castello di Cisterna per l'uccisione del 40enne ghanese Friederick Akwasi Adofo , il senza casa massacrato di botte a Pomigliano d'Arco . Isono ...Beppe Grillo che, come un Enrico Letta qualunque, vuole dare il voto ai, quelli al ... Mi è tornato in mente Luciano Salce che, nel suo diario, dei suoianni di prigionia scrive solo "...

Ammazzato di botte, fermati due sedicenni - Campania Agenzia ANSA

Due sedicenni sono stati fermati dai Carabinieri di Castello di Cisterna per l'uccisione del 40enne gahnese Friederick Akwasi Adofo, l'uomo senbza fissa dimora percosso a morte a Pomigliano d'Arco. I ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...