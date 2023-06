Due paginette pro-Mes. Così Giorgetti indica a Meloni la via per la ratifica

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Il ministro dellEconomia non si dissocia dalla lettera a favore del fondo Salva Stati vergata dal suo capo di gabinetto, Stefano Varone. La maggioranza va in tilt in Commissione, Tremonti rinvia la discussione a domani. La premier invece vorrebbe continuare a usare il Mes come merce di scambio con l'Europa sul Patto di Stabilità

Paolo Gentiloni l'aveva detto: "Qui finisce che sul Mes si fanno male". Ebbene, la previsione del commissario europeo all'Economia oggi si è avverata. Giancarlo Giorgetti , dopo mesi di tentennamenti, ...Il resoconto direcapitato alla Camera è stato richiesto a inizio maggio da Giulio Tremonti, presidente della commissione Esteri di FdI, il quale si è rivolto al ministero di Giancarlo ...Lescritte a Via XX Settembre smontano tutte le ragioni che fin qui hanno impedito a tre governi (Conte - 2, Draghi e Meloni) di portare la ratifica in Parlamento dove l'ampia ala ...

Mes, Tesoro: «La ratifica può migliorare la valutazione dei BTp» Il Sole 24 ORE

Il ministro dellEconomia non si dissocia dalla lettera a favore del fondo Salva Stati vergata dal suo capo di gabinetto, Stefano Varone. La maggioranza va in ...Maranello in festa, la festa della Ferrari di ritorno dal trionfo nella 24 Ore di Le Mans. Per volontà di John Elkann le due hypercar 499P hanno silato per le vie della cittadina tra una marea di appa ...