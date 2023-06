Droni nell’area di Mosca | Russia | “Sventato attacco terroristico Ucraina”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 21 giugno 2023) I velivoli sono precipitati mentre si dirigevano verso un'unità militare, ma senza provocare danni né vittime Tresono caduti nella regione diin quello che il ministero della Difesa russo ha definito un “” ucraino. “Oggi è statoun tentativo da parte del regime di Kiev di effettuare uncon tre velivoli senza pilota contro obiettivi nella regione di”, ha riferito il ministero della Difesa in una nota, precisando che l’è “fallito” in quanto tutti i velivoli sono caduti grazie all’utilizzo di dispositivi di guerra elettronica e non ci sono state vittime né danni. Isono caduti a Naro-Fominsk, mentre si dirigevano verso magazzini ...