I dronisono da tempo protagonisti dei video pubblicati sui canali social da entrambi gli ... e molto lontano, fornita dalfa capire anche la velocità con cui la deflagrazione si ...L'immagine, scattata il 28 maggio da unucraino e consegnata all'Associated Press, riferisce ... Carri armaticon tonnellate di esplosivo: l'ultima tattica di Mosca Nel frattempo il ......di riprese di unin cui si vede il tank detonare. Ma perché è finito su una mina prima di raggiungere l'obiettivo a Mariinka, nella regione di Donetsk. 'È stato inviato un carro armato,...

Drone kamikaze di Kiev si schianta contro un blindato russo | video Panorama

Read also: Ukraine comes under renewed drone and rocket attack The day before on June 20, Russia also launched a massive attack on Ukraine. According to the military, 32 out of 35 Shahed kamikaze ...In un duello di droni tra le forze russe e ucraine, tre droni sono stati abbattuti vicino al villaggio di Lukino, alle porte di Mosca. Secondo le forze dell’ordine russe, i droni sono stati neutralizz ...