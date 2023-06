DPReview è salvo Il noto sito sulla fotografia ha un nuovo proprietario

Queste le parole di Scott Everett: Il team di(fatta eccezione per altri quattro membri qui assenti). Il GM Scott Everett è l'ultimo a destra.comunica che gli account restano gli ...Queste le parole di Scott Everett: Il team di(fatta eccezione per altri quattro membri qui assenti). Il GM Scott Everett è l'ultimo a destra.comunica che gli account restano gli ...

DPReview ha un nuovo proprietario: il sito di fotografia è salvo! HDblog

DPReview non ha chiuso i battenti e torna ad essere operativo grazie all' acquisizione da parte di Gear Patrol. A marzo la notizia aveva rattristato i tantissimi appassionati di fotografia che per 25 ...