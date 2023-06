Dormire meno ci rende egoisti | lo conferma la scienza

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Sono tantissime le evidenze scientifiche cheno quanto la qualità del nostro sonno incida sul corpo e sulla mente, in maniera positiva e negativa.bene, infatti, apporta al nostro organismo e all’umore tutta una serie di benefici dei quali non dovremmo privarci. Possiamo paragonare un sonno di qualità a un potentissimo farmaco naturale che apporta un benessere generale a corpo e mente. Tuttavia, come le nostre stesse esperienze ci insegnano, non sempre riusciamo a lasciarci andare a un giusto sonno ristoratore. Un po’ perché i tempi frenetici e stressanti ce lo impediscono e un po’ perché, spesso, sono le preoccupazioni e i pensieri a tenerci svegli fino all’alba. È bene ricordare, però, che gli effetti delle notti insonni hanno degli effetti tutt’altro che piacevoli sul nostro organismo. La mancanza di sonno, infatti, causa una ...

... si tornava a casa, si faceva la doccia, si mangiava e si andava a. Oggi invece non si fa ... Poi arriva l'ora del pranzo, che può essere incluso nel prezzo o, e si riposa, o si fanno ...... vene varicose e ritenzione idrica più ograve; Nei casi più comuni, laddove le gambe non ... E' sicuramente utilecon un cuscino sotto i piedi , cosa che migliora la circolazione; di grande ...Difficilmente si assisterà ad acquisti per 40 o più milioni di euro, ache qualcuno non faccia ... Milan, club inglesi scatenati: non solo TonaliIn passato è stato Rafael Leao a non far...

Diabete e sonno, quale legame Ecco quanto dormire per prevenirlo La Gazzetta dello Sport

Dolci, carini e coccolosi, i nostri adorati animali domestici potrebbero essere tuttavia una particolare fonte di disturbo del sonno. Questo curioso dato emerge da uno studio, riportato sulla rivista ...È stato ucciso da due giovani. Il brutale pestaggio è stato ripreso da alcune telecamere di sorveglianza. I carabinieri, che indagano sull'accaduto, stanno visionando decine di immagini per risalire a ...