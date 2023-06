Dopo il Cav | Renzi leader? Deciderà il congresso | clamoroso dal cuore di Forza Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Difficile parlare di un erede di Silvio Berlusconi, ma daescono parole pesantissime sul conto di Matteo. Forse una apertura "in libertà", sicuramente una accelerazione imprevista, che lascia intravedere degli scenari a breve termine sconvolgenti. Mentre ildiViva ricorda il Cav in Senato con commozione vera ("Berlusconi è stato più grande della sua eredità politica", sottolinea parlando di Silvio come di "uno statista capace di rapporti umani", fuori, in una intervista a Un giorno da pecora a Rai Radio 1, è Flavio Tosi a sganciare la bomba. Prima domanda: chi tra Adriano Galliani e Paolo Berlusconi per il seggio che è stato del Cavaliere? "Lo decideranno loro. Non esprimo preferenze ma dal punto di vista della visione politica è ovvio che Paolo Berlusconi ...