... è sul punto di ritirarsi dal calcio giocato e avrebbe inviato al suo attuale club, il Gremio in Brasile, una comunicazione ufficiale che parla di continui dolori ale di una sospetta ...... l'incidente sul palco Domenica sera Clementino si stava esibendo nello stadio di Piedimonte Matese, una delle tappe del suo tour estivo, quando ilha ceduto. Nonostante il, il ......è stato trasportato in ospedale e ha voluto raccontare lui stesso la serata di musica e di... La brutta è che il mioieri mi ha abbandonato, ha fatto un leggero 'crack', sto andando a ...

Dolore al ginocchio: cause, rimedi ed esercizi utili ilGiornale.it

Numerose sono le cause dell'algia a questa articolazione che ha il compito di sostenere il peso del corpo e di consentire la flessione della gamba ...Luis Suarez sta per dire basta: l'attaccante uruguayano, secondo molte fonti sudamericane, è sul punto di ritirarsi dal calcio giocato e avrebbe inviato al suo attuale club, il Gremio in Brasile, una ...