Dl lavoro | Sarracino | ' governo Meloni fa cassa su taglio fondo vittime infortuni'

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "Non sappiamo se è l'incapacità di un singolo ministro o collegiale. Ora il, dopo essersene reso conto grazie ad articoli di stampa e all'opposizione del Pd, prova a rimediare con un emendamento al gravissimo danno arrecato dalla Ministra Calderone che ha dimezzato i risarcimenti per le famiglie delledeglisul". Così il deputato e membro della segreteria nazionale Pd Marco. "Un'altra aggressione al mondo delstoppato per l'azione dell'opposizione. Ci auguriamo che la Presidentespieghi cosa è accaduto e valuti se continuare a confermare la propria fiducia nei confronti della Ministra delche nei mesi scorsi aveva già annunciato, discutendone con i sindacati, ...

... Lello Russo , alcuni esponenti della giunta comunale e il deputato del Pd Marco, che ...vorremmo che questo sia solo l'inizio di una lunga serie di trasferimenti che porterà via il...... sono intervenuti all'incontro " tra gli altri " Francesco Silvestri, Alessandra Maiorino, Marco Pellegrini, per il M5S; Marta Bonafoni, Marco Furfaro e Marcoper il Pd; Luigi de Magistris ...'Essere al fianco di chi lotta per difendere il proprio posto diè un nostro dovere. Per questo motivo, insieme a Sandro Ruotolo, siamo stati questa mattina ...nazionale Pd Marco

Ultimo'ora: Dl lavoro: Sarracino, 'governo Meloni fa cassa su taglio ... La Svolta

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – “Non sappiamo se è l’incapacità di un singolo ministro o collegiale. Ora il Governo, dopo essersene reso conto grazie ad articoli di stampa e all’opposizione del Pd, prova ...Sarracino (Pd) sul taglio ai risarcimenti per i famigliari di chi ha subito un infortunio sul lavoro: "Un'altra aggressione al mondo del lavoro stoppato per l'azione dell'opposizione".