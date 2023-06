Dl Lavoro | il centrodestra va sotto in commissione Assenti i senatori di Forza Italia

(Di mercoledì 21 giugno 2023) LaBilancio al Senato ha bocciato gli emendamenti della relatrice al dl. Il parere richiesto non è stato approvato poiché la votazione si è conclusa in pareggio (10-10)

"Maggioranza divisa e schiantata contro un muro anche in commissione bilancio #senato, dove non sono stati approvati i pareri sugli emendamenti al DL. Decisiva l'assenza dei senatori di Forza ...D'altronde, la bruciatura del 27 aprile, quando nell'Aula di Montecitorio ilnon ...una bocciatura degli emendamenti che la relatrice meloniana Paola Mancini aveva presentato al dl. ...La maggioranza inciampa sul dl. La seduta della commissione Bilancio del Senato è stata sospesa dopo che il voto sul pacchetto di emendamenti al decreto è finitoin pareggio. Il, infatti, non ha incassato il via ...

La commissione Bilancio al Senato ha bocciato gli emendamenti della relatrice al dl Lavoro. Il parere richiesto non è stato approvato poiché la ...