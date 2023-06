Dl lavoro | Forza Italia assente in aula Governo va sotto in Commissione Bilancio | Lorenzin PD | Primo fallimento della maggioranza

...commentano la mancata approvazione del parere sui profili finanziari del decreto, perché il centrodestra non aveva i numeri sufficienti (anche per via dell'assenza dei parlamentari di...La maggioranza inciampa sul dl. La seduta della commissione Bilancio del Senato è stata sospesa dopo che il voto sul ...di 10 senatori di maggioranza a favore (assenti gli esponenti di...... non aveva mai voluto ammettere l'esistenza di gente dalfaticoso e dalla vita squallida. '... "[] è ben certo che il principio di nazionalità era una gran, una delle idee motrici della ...

Dl Lavoro, assente Forza Italia: la maggioranza va sotto in commissione Il Fatto Quotidiano

Caos in commissione Bilancio al Senato dove la maggioranza è andata sotto durante il voto sul parere al nuovo pacchetto di emendamenti al decreto Lavoro ...Forze di maggioranza ko al Senato sul decreto Lavoro: il voto della commissione Bilancio sul parere al nuovo pacchetto di emendamenti (circa una decina, della relatrice Paola Mancini di FdI) è finito ...