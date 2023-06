Dl lavoro | Elly Schlein | ' La maggioranza è nel caos | il governo Meloni non sta in piedi'

la segretaria DemSchlein è tranchant: "Questa maggioranza non sta in piedi". E puntualizza: "... che cercavano di mettere toppe ai tanti obbrobri contenuti nel Dl, e va sotto". Aggiunge: "..."La maggioranza non sta in piedi", attaccaSchlein . "Il dlprosegue la segreteria del Pd - era una delle bandiere programmatiche del governo Meloni . Oggi le forze di maggioranza non ...Schlein attacca il governo a proposito del Dl, che ha visto la maggioranza soccombere in Commissione. "La maggioranza è nel caos. Dopo quanto avvenuto alla Camera sul Mes, con il ministero ...

Lavoro, giustizia sociale, clima. L’estate di Elly Schlein la Repubblica

Caos in commissione Bilancio al Senato dove la maggioranza è andata sotto durante il voto sul parere al nuovo pacchetto di emendamenti al decreto Lavoro ...Roma, 21 giu. (Adnkronos) – “La maggioranza è nel caos. Dopo quanto avvenuto alla Camera sul Mes, con il ministero dell’Economia che sconfessa la propaganda del governo, oggi al Senato non riesce a fa ...