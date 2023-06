Diversity Media Awards | ilfattoquotidiano it in finale per il miglior articolo web

(Di mercoledì 21 giugno 2023).it è entrato in shortlist per ilWeb per i(DMA) 2023 con l’“Disabilità, gli ostacoli alla mobilità: il caso di Roma. “Metro da incubo per chi non cammina, spesso senza montascale e con ascensori rotti” firmato da Renato La Cara. Si tratta di una delle puntate dell’inchiesta de.it dedicata alla mobilità a ostacoli per le persone con disabilità in Italia. I premi saranno consegnati la sera di mercoledì 21 giugno 2023 dalle ore 19:45 (convocazione dalle ore 18.30 per photocall) al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano nel corso di una cerimonia-evento che sarà poi trasmessa sabato 1° luglio in seconda serata su Rai 1. La serata è condotta da Matilda De Angelis e Alberto ...

... e oggi più che mai si intreccia con il concetto die inclusività. E' nata così la ... recentemente rinnovato, cresca indi circa il 6% all'anno fino al 2029, così da raggiungere un ...Whether large or small,- oriented, or more intimate, and whatever their genre, the projects Sacem supported all had a common vocation: to let creativity thrive in all its. Serge ...... fino alla strategia di, Equity & Inclusion (DEI). Il 2022 ha visto l'assunzione di 996 ... distribuite in 4 paesi, con un'etàdi 38 anni e con il 21% under 30. Inoltre, Sisal si è ...

Oscar dell’inclusione: a Milano è la notte dei “Diversity Media Awards” La Stampa

Tv Sorrisi e Canzoni, il brand punto di riferimento del mondo dello spettacolo, quest’anno seguirà come Media Partner i Diversity Media Awards ...Sono i giorni del Pride (a Milano il grande corteo colorato sarà sabato) e della battaglia per difendere i diritti sotto scacco delle coppie omogenitoriali. Giusto quindi collocare stasera i Diversity ...