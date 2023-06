Disastro Marmolada | archiviata l’inchiesta | nessun colpevole

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Caso chiuso.sul crollo del ghiacciaio sulla, che provocò la morte di undici alpinisti, è statadella Procura di Trento. Ilo. Ilè avvenuto per cause naturali. Secondo Enrico Borrelli, il gip del Tribunale di Trento, l’evento non era prevedibile. Il crollo del ghiacciaio sulladel 3 luglio L'articolo proviene da Il Difforme.

Disastro Marmolada, archiviata l’inchiesta: “Evento non prevedibile” la Repubblica

