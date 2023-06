Diritto di voto e cittadinanza | urge riforma per italiani all’estero

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 giugno 2023) – Presentati diciotto disegni di legge nelle ultime due legislature, ma i partiti fanno finta di non accorgersene – La politica italiana, tutta, antecedentemente quella cosiddetta di sinistra e attualmente quella di centrodestra, è cosa ormai ben accertata, considera figli di un Dio minore i nostri connazionali nel mondo e si regola di conseguenza. In questa situazione di trascuratezza e d’indifferenza generale nei loro confronti, bisogna però evidenziare che ancora, nella precedente e nell’attuale 19sima legislatura, tra tutte le forze politiche un solo partito spicca e riceve i massimi suffragi al momento del. Ciò, grazie all’opera di parlamentari di non lontana nomina, che chissà forse per passione e motivi di riconferma a parlamentare si cimentano ancora nell’agone delle nostre due Camere per riuscire a rispettare l’impegno preso ...