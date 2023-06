Diritti | Ue | riconoscere genitori gay di altri Paesi membri

(Di mercoledì 21 giugno 2023) su Tg. La7.it - "C hi è genitore in uno Stato deve esserlo anche negliUe ". Lo afferma il portavoce della Commissione Christian Wigand rispondendo, nel briefing ...

"C hi è genitore in uno Stato deve esserlo anche negli altri Paesi Ue ". Lo afferma il portavoce della Commissione Christian Wigand rispondendo, nel briefing quotidiano, ad una domanda sul caso dell'......di coppie dello stesso sesso è legale in 13 Paesi dell'Ue "La nostra posizione in merito ai...un genitore è riconosciuto come tale in uno Stato membro gli altri Stati membri devono..."Personalmente non sono al corrente del caso e normalmente non commentiamo casi individuali. Più in generale ricordo la proposta della Commissione deigenitoriali transfrontalieri. Chi è genitore in uno Stato deve esserlo anche negli altri Paesi Ue, ma il diritto di famiglia è competenza dei Paesi membri". Lo ha detto il portavoce della ...

Diritti, Ue: “Gli Stati membri devono riconoscere i genitori degli altri ... Corriere Delle Alpi

"Chi è genitore in uno Stato deve esserlo anche negli altri Paesi Ue". Lo afferma il portavoce della Commissione Christian Wigand rispondendo, nel briefing quotidiano, ad una domanda sul caso dell'imp ...BRUXELLES - "Personalmente non sono al corrente del caso e normalmente non commentiamo casi individuali, più in generale ricordo la proposta della Commissione dei diritti genitoriali transfrontalieri: ...