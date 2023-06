Diritti tv dal 2024 | l' ultima trincea della Serie A

Leggi su panorama

(Di mercoledì 21 giugno 2023) La partita più importante per il calcio italiano è iniziata senza il gol che tutti speravano. Per assegnare itvA dalserviranno i tempi supplementari, forse i calci di rigore. E il finale è incerto anche se potrebbe riportare indietro le lancette del tempo lasciando le cose così come sono state nell'ultimo triennio, chissà se con soddisfazione o meno per i presidenti delle società che avevano fissato l'asticella per l'asta a 1,15 miliardi di euro a stagione ma che al primo giro di presentazione delle offerte non hanno ricevuto soddisfazione. Il contenuto delle buste è top secret, nemmeno i componenti dell'assemblea ne sono al corrente. La data segnata in rosso sul calendario è quella di martedì 26 giugno ma si potrebbe anche andare oltre perché non tutti i protagonisti...