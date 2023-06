Diritti negati alle coppie omogenitoriali | la nota del Pd sannita

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Esprimiamo ferma contrarietà nei confronti dell’azione della Procuratrice aggiunta di Padova che ha impugnato la registrazione degli atti di nascita di 33 bambini nati da «gestazione per altri» in, chiedendone la rettifica con annullamento deidi uno dei genitori.Al contempo, ci uniamocritiche del responsabile per icivili del Partito Democratico, Alessandro Zan, che ha definito la decisione della procura di Padova «crudele e disumana» .Pertanto, rinnoviamo il nostro pieno sostegnofamiglie arcobaleno e sarà impegno dei rappresentanti del partito, anche su questo territorio, difendere e sostenere una battaglia contro la discriminazione dei bambini, tra quelli di serie A e quelli di serie B .Lo scorso gennaio, ...

Nei giorni in cui in Italia si discute la “creazione” di un reato universale per la maternità surrogata o gestazione per altri – già vietato in Italia – la procura di Padova impugna 33 atti di nascita ..."Fino a oggi, nessun atto di nascita era mai stato impugnato in modo retroattivo. Vogliamo raccontarci che si tratta di una casualità" ...