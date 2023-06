Diritti LGBT+ | sit - in di Radicali e +Europa per i bambini di Padova

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Un sit in per contestare la decisione della procura didi impugnare le trascrizionI degli atti di nascita di 33figli di coppie omogenitoriali. Lo hanno organizzato davanti a Palazzo ...

I nostri bambini sono uguali a tutti gli altri, dicono gli organizzatori, sono protetti dalla dichiarazione per idel fanciullo dell'Onu; non possono essere discriminati."Sono Laura, una ...... ossia l'appoggio a tutte le istanzeeccetera, l'entusiasta adesione all'Agenda 2030 di Onu e ... Ben Jealous, è presentato come "esperto leader deicivili, organizzatore di comunità, ...... questione femminile, immigrazione, crisi ambientale,. Una delle accuse mosse dal quotidiano è che non ci sia "nessun accenno alla donne" nelle tracce. Forse abbiamo le traveggole, ma l'...

Padova, 21 giu. (askanews) - Un sit in per contestare la decisione della procura di Padova di impugnare le trascrizionI degli atti di nascita di 33 bambini figli di coppie omogenitoriali. Lo hanno org ...Negli Stati Uniti i diritti Lgbtq+ stanno andando all'indietro. A lanciare l'allarme Elton John, che, durante un'intervista a Radio Times, ha detto di essere preoccupato per le crescenti ondate di rab ...