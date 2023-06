Dieta effetto yo-yo | l’errore che non fa dimagrire

Leggi su dilei

(Di mercoledì 21 giugno 2023) A quanti è capitato di perdere peso, seguendo un’alimentazione ipocalorica, non sempre controllata e bilanciata, molto spesso restrittiva e accompagnata da troppe rinunce, per poi, successivamente, riprendere una parte, tutti o più kilogrammi? Questo fenomeno è molto diffuso e conosciuto con il nome diyo-yo: vediamo insieme di cosa si tratta! Cos’è l’yo-yo Molte persone hanno provato almeno una volta nella vita diversi regimi alimentari restrittivi, non bilanciati, ipocalorici, con lo scopo di perdere peso velocemente. Però, spesso, dopo il raggiungimento di un buon risultato, tornano gradualmente a mangiare gli stessi cibi e, di conseguenza, a recuperare parte o tutto il peso perduto. Questo fenomeno prende il nome diyo-yo, conosciuto anche come ciclicità del peso, termine coniato per ...