“Diciamo la verità” Cruciani non perdona la scelta di Littizzetto

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppeha commentato così la decisione di Google di rimuovere le inserzioni pubblicitarie dal canale YouTube TheBorderline e le ultime notizie su Luciana: “Allora ragazzi – ha detto il conduttore – iniziamo con un paio di cartoline. La prima riguarda l’ipocrisia assoluta di YouTube, che ha cancellato gli annunci pubblicitari dal canale The Borderline, i ragazzi coinvolti nell’incidente a Casal Palocco in cui ha perso la vita il piccolo Manuel e pare che viaggiassero a più di 100 km/h. Ipocrisia assoluta. Perché cancellare gli annunci solo dopo la tragedia? Non controllavano nulla prima? Solo adesso tolgo la pubblicità.” Per approfondire Fazio evi scrivo: che squallore il vostro show d’addio Il conduttore di Radio24 commenta poi la notizia del possibile approdo di ...

...giustizia è stato totalmente calpestato "attraverso percorsi voluti di allontanamento dalla" ..., di quello che è accaduto in Italia" Questa è una storia dove i buoni si rivelano cattivi ...... diventato l'icona del maschio gratificato dalla natura con attributi,così, inconsueti o ... Qui non devi sentirti imbarazzato se ti ecciti" Diciamoci la: chi non ha mai sentito il nome ...La, quella che non ciquasi più, ormai. Quale il suo punto di vista sul teatro in Italia oggi Assodato che il teatro non muore, non può morire, sono convinto che dovremmo tutti ...