Di nuovo Sofia Goggia con Massimo Giletti | mattinata di relax in piscina

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 21 giugno 2023)alla luce del sole… bollente di Roma in unadi! Il settimanale “Chi” ha paparazzato la campionessa mondiale di sci, 30 anni, con il giornalista, 61, con cui si vocifera da tempo possa avere una liaison. Lo riporta Tgcom24. I due sono stesi a bordoin un hotel della capitale e chiacchierano e si intrattengono con grande complicità. La sciatrice bergamasca si trovava a Roma per impegni di rappresentanza (ora è in Sardegna) e il giornalista l’ha raggiunta nell’hotel in cui alloggiava per unaa tuttotra lae i bagni di sole. Lei sfoggia il suo fisico atletico e lui la rimira orgoglioso. Alla luce del sole romano sembrano davvero molto ...