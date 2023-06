“Di Food in Tour” fa tappa a Siano | a chiusura del territorio Valle dell’Irno

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Domenica 25 giugno alle 10:00 i partecipanti inizieranno la visita del caratteristico centro storico diassieme all’Assessore alla Cultura e Istruzione Fortura Albano, fautrice preziosa della programmazione dell’itinerario culturale cittadino, il Consigliere allo Sport e Tradizioni Giuseppe Albano, il Presidente, Vicepresidente e Commissari della Commissione Pari Opportunità. La passeggiata, delle durata di circa tre ore, darà modo ai turisti di conoscere il borgo con i suoi scorci più caratteristici come le edicole votive in Via Casa Leo, i colorati Murales di Villa Spinelli e Via Corvino. Inoltre ci sarà l’approfondimento di due significativi luoghi di culto di cui la Chiesa della SS. Annunziata con i dipinti e la Cappella della Consolazione, e la Chiesa dei Santi Patroni Rocco e Sebastiano, la più importante acon il suo campanile e la ...

La storica Osteria dell'Isola di Arnad ha ospitato, nella serata del 20 giugno, l'appuntamento valdostano deldi Enjoy European Quality, il progetto che promuove sei eccellenze europee a ...... il lungolago di Bodio Lomnago sarà invaso daitruck, qui l'articolo ) Sempre alla Schiranna ... competizione che fa parte del circuito di gare di nuoto in acque libere Italian Open Water. ...Brembate di Sopra In piazza Giovanni Paolo II, dal 23 al 35 giugno, approda a Brembate di Sopra la prima edizione di StreetFestival in. Tre giorni all'insegna del cibo di strada e birre ...

Come mai molti chef stanno spalmando del burro sul bordo della ... Wineandfoodtour

The premiere Courier Journal wine and food event offers Grand Tasting tickets and VIP tickets that allow guests to enter an hour early.Chief executive of Yandell Media Group, Graham Yandell, has been awarded an MBE in the first King’s Birthday Honours list.