‘Desideri di pace’ | appuntamento giovedì 22 giugno a San’Agata de’ Goti

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’anno pastorale 2022-2023 la Scuola di impegno socio-politico della Diocesi diCerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ha proposto come orizzonte il tema dellacura, unica possibilità concreta di offrire una speranza al mondo. Abbiamo riflettuto sulla pace, sulla cura della casa comune e sul lavoro. Vogliamo offrire un evento conclusivo per rilanciare il tema della pace. L’è per22ore 19,00 nella Sala degli Stemmi presso l’Episcopio di Sant’Agata de’Il titolo della serata è Desideri di pace.Vogliamo rileggere La carta di Sant’Agata. Dichiarazione sull’usura e il debitointernazionale, una bellissima iniziativa della nostra chiesa voluta dal vescovo MarioPaciello, che rilancia le prospettive morali di Sant’Alonso per aiutare a ...