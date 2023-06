Deputati M5s sospesi per protesta su calcolo schede elettorali | cosa è successo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Sospensione per idel Movimento 5 Stelle che durante la seduta del 30 maggio hanno occupato la Giunta per le elezioni. Una sanzione molto dura, stabilita dall’ufficio di presidenza, che ha portato alla censura per sette eletti pentastellati. La sospensione parte dalla seduta del 21 giugno. Icoinvolti non potranno partecipare ai lavori della Camera: alcuni per dieci e altri per 15 giorni. A fare scalpore non è solo la decisione – con una sanzione ritenuta troppo dura – ma anche le modalità di comunicazione: ihanno appreso la notizia dai cronisti – leggendola sugli organi di stampa – e non dalla presidenza dell’Aula, come sarebbe invece opportuno e corretto secondo le procedure parlamentari.M5S, i motivi dellaLa ...