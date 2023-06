Demedicalizzazione territoriale | incontro tra Asl e sindaci | porte chiuse | mugugni | urla e decisioni da assumere

Tra quelle più attese, l'eventualedi alcune ambulanze in determinate zone. Per ... 'Ci saranno delle novità per l'assistenzadomiciliare, specialmente in quelle aree ...... Gennaro Volpe che smorza le polemiche sulladelle ambulanze in zone ritenute ... di saper dare un'ottima assistenzae per questo chiedo a tutti un attimo di tranquillità....la "attivazione sperimentale delle auto mediche del 118" ossia il progetto di "" ...la discussione sul progetto di organizzazione e innovazione dell'emergenza sanitaria...

Sanità e 118. A Palazzo Mosti incontro tra Asl e alcuni sindaci Ottopagine

"Stimatissimo Presidente, sono Carmine Agostinelli, sindaco di San Bartolomeo in Galdo, comune di frontiera in provincia di Benevento, situato nell'estremo Nord-Est della Campania, ai confini con Moli ...