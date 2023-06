Demedicalizzazione 118 | l’Anci Campania incontra il direttore dell’Asl

Mercoledì la conferenza dei sindaci a Benevento con al centro la sanità di emergenza, ovvero la riorganizzazione del Servizioche tanto sta facendo discutere dopo l'ipotesiin ...'Faccio un appello a tutti, a cittadini, istituzioni e sindacati: per il servizio delci sarà ... Gennaro Volpe che smorza le polemiche sulladelle ambulanze in zone ritenute ...... si è riunita per affrontare la problematica delladelle ambulanze situate ... mette in pericolo la corretta erogazione del servizio di intervento urgente a cura delnei comuni ...

Demedicalizzazione 118, l'Anci Campania incontra il direttore dell ... NTR24

Nella giornata di ieri il direttore generale della Asl di Benevento, Gennaro Volpe, ha ricevuto il direttore scientifico e responsabile del dipartimento salute Anci Campania, Antonio Salvatore e il Co ...“Si stanno trovando le prime soluzioni politiche e dirigenziali alla questione della demedicalizzazione delle due postazioni del 118 nella Val Fortore. A coprire i turni senza medico nella ...