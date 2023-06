Delitti in Paradiso serie tv su Rai 2 | trama episodi 21 giugno 2023

Leggi su cubemagazine

(Di mercoledì 21 giugno 2023)IN. Latv va in onda in chiaro su Rai 2 mercoledì 21su Rai 2 con glidella nona stagione. Ecco di seguitoe anticipazioni sugli. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICAinstagione 12o 1 La grande oscurazione. L’o d’apertura della stagione vede la squadra indagare sulla misteriosa morte di un astronomo, caduto da un dirupo mentre stava osservando un raro allineamento planetario. E’ stato solo un tragico incidente? E’ la prima ipotesi, ma, ben presto nuove e oscure rivelazioni sul passato dell’uomo rende sempre più probabile l’ipotesi che si tratti di un ...