' Delitti in paradiso alle 21 | 20 su Rai2 | le anticipazioni della dodicesima stagione

(Di mercoledì 21 giugno 2023) A partire dal 21 giugno, ogni mercoledì21:20, comincia su, in prima visione assoluta, ladi "in" ambientata nell' incantevole isola caraibica di Saint ...

A partire dal 21 giugno, ogni mercoledì alle 21:20, comincia su Rai2, in prima visione assoluta, la dodicesima stagione di "in" ambientata nell' incantevole isola caraibica di Saint Marie. Nuove avventure attendono l'attore Ralf Little nei panni dell'ispettore Neville Parker, inviato dalla polizia inglese ...intorna con la Stagione 12 direttamente su Rai 2, debuttando stasera, 21 giugno 2023, alle ore ...Stasera su Rai 2 , in prima serata, tornano le indagini caraibiche diin. Verranno trasmessi due episodi, uno della dodicesima stagione, ed uno dell'undicesima stagione. La serie britannica, prodotta da Robert Thorogood, è arrivata alla quattordicesima ...

Delitti in paradiso, da stasera in tv la dodicesima stagione: le anticipazioni Today.it

Delitti in Paradiso torna con la Stagione 12 direttamente su Rai 2, debuttando stasera, 21 giugno 2023, alle ore 21:20.Stasera su Rai 2 prende il via la dodicesima stagione di Delitti in Paradiso: ecco il cast e la trama degli episodi che vedremo il 21 giugno ...