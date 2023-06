De Palma Fiom | “Vi sembra normale che in Italia un lavoratore metalmeccanico paghi più tasse di uno che gioca in borsa?” Su La7

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 giugno 2023) “Durante la pandemia abbiamo scoperto a un certo punto che erano essenziali i medici, coloro che lavoravano alla cassa nei supermercati e i lavoratori metalmeccanici, altrimenti crollava l’economia. Il giorno dopo che è finita l’emergenza siamo tornati al punto di partenza, cioè siamo tornati a essere tutti invisibili”. Sono le parole pronunciate a Tagadà (La7) dal segretario generale della, Michele De, che evidenzia le falle del decreto lavoro del governo Meloni e fa una dura reprimenda a tutta la politicana. “Se la politica – sottolinea – non capisce che i lavoratori sono il punto fondamentale del cambiamento di questo paese e non investe in termini di stabilità e di consolidamento del lavoro, questo paese non concorre più con nessun altro paese europeo, perché siamo il paese coi più bassi salari e con la ...