De Laurentiis fissa il prezzo per Osimhen. E il Napoli ha già il sostituto

(Di mercoledì 21 giugno 2023) "resta ma se arrivasse un'offerta irrinunciabile per la salute del, allora venderemmo". Deè...

Obiettivi: RIPETERSI e CHAMPIONS LEAGUE Dechiama, Garcia risponde #Garcia #Napoli #DAZN pic.twitter.com/iMtRqBK1ZI - DAZN Italia (@DAZN_IT) June 19, 2023 Da ilnapolista.it derudi garcia Oggi è ...Champions e mercato Desi è spinto anche a parlare del sistema delle competizioni europee: "Hanno bisogno di attestati continui per essere rieletti. Io glielo dissi ad Agnelli che la ...Il casting e il modulo Sulla scelta di Garcia e il chiacchierato casting con decine di nomi, Deha provato a chiarire: "Innanzitutto non c'è stato un casting molto lungo per l'allenatore. ...

LIVE Garcia: "Qui per vincere". De Laurentiis fissa l'obiettivo: "La finale di Champions" La Gazzetta dello Sport

"Osimhen resta ma se arrivasse un'offerta irrinunciabile per la salute del Napoli, allora venderemmo". De Laurentiis è stato chiaro due giorni fa quando gli è stato chiesto, nel corso della presentazi ...Osimhen potrebbe lasciare il Napoli davanti ad un'offerta congrua: De Laurentiis fissa un prezzo notevole, ma anche il rinnovo non è a buon mercato ...