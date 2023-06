Davigo condannato | spero che non subisca linciaggio mediatico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Partiamo dai fatti. Ieri l’ex magistrato di Mani Pulite ed ex membro del Csm, Piercamillo, è statodal tribunale di Brescia ad un anno e tre mesi per rivelazione del segreto d’ufficio, oltre a risarcire con 20mila euro il collega Sebastiano Ardita, ora procuratore aggiunto a Messina. I fatti per i quali l’ex pm, paladino dei giustizialisti, è statoin primo grado sono particolarmente gravi, ossia aver divulgato fatti e notizie coperte dal segreto d’ufficio. È importante ricordare che la condanna non è definitiva fino a quando non passerà in giudicato, ossia dopo eventuale Appello e Cassazione. Questo principio cardine della Costituzione, ossia la non colpevolezza fino a sentenza definitiva, vale per tutti i cittadini ma i giustizialisti, spesso capitanati dal moralizzatore, non hanno ...