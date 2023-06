Davigo condannato a 15 mesi

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Piercamilloè stato a lungo considerato la mente più fina del pool di Mani pulite. Mentre Antonio Di Pietro era il poliziotto, quello che metteva la pistola sul tavolo degli interrogatori per spaventare gli indagati; Gherardo Colombo il creativo, uno che aveva l’aria stropicciata anche alle cerimonie ufficiali; Gerardo D’Ambrosio il politico della compagnia, cioè l’aggiunto che badava ai rapporti istituzionali e trovava le carte che scagionavano il Pci, «Piercavillo» era l’uomo che ti incastrava in punta di diritto, colui che conoscendo a menadito il codice, non solo se lo girava tra le dita, ma lo usava per trovare sempre la formula che giustificasse ogni misura presa dai magistrati. A lui erano affidate le missioni impossibili, cioè dare un quadro giuridico alle esigenze di custodia cautelare che in quel periodo portarono dietro le sbarre decine di ...

NON SOLO: ANCHE CLAISE E NORDIO CONTRO LA LOGICA DI TRAVAGLIO A queste notizie giudiziarie di carattere interno vanno aggiunti, sempre per comprendere il forte stato di turbamento ...In spalla spicca il caso Amara ('Rivelò segreti d'ufficio,: Impugno la sentenza'). Nella stessa sezione troviamo l'inchiesta sui figli di coppie omogenitoriali a Padova ('Scontro ...Uno strano scherzo del destino ha voluto che proprio ieri, mentre l'aula del Senato commemorava Silvio Berlusconi, in un'altra aula, di tribunale, Piercamillovenissea quindici mesi di reclusione, con sospensione della pena, per rivelazione del segreto di ufficio e a 20.000 euro di risarcimento nei confronti di Sebastiano Ardita, ex ...

Piercamillo Davigo, uno dei magistrati simbolo del pool “Mani pulite”, è stato condannato dal Tribunale di Brescia a 15 mesi con l’accusa di violazione del segreto sul “caso Amara per aver fatto circo ...Piercamillo Davigo è stato condannato. Un anno e 3 mesi con la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel casellario giudiziale e la concessione delle attenuanti generiche ...