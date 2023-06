Danneggia porta pronto soccorso del Cto | denunciato 51enne

Leggi su 2anews

(Di mercoledì 21 giugno 2023) L’uomo, giunto all’ospedale Cto nella serata di ieri, è andato in escandescenze per i tempi di attesa e hato laantipanico del. Unè statonella serata di ieri dai carabinieri di Napoli permento ad infrastrutture pubbliche. L’uomo, giunto all’ospedale Cto, è andato in escandescenze per i tempi