(Di mercoledì 21 giugno 2023)ha parlato per la prima volta dopo l'arresto. L'ex Juventus ha rilasciato una intervista alla giornalista Mayka Navarro, in cui racconta la propriasu quanto accaduto la notte del 30 ...

ha parlato per la prima volta dopo l'arresto. L'ex Juventus ha rilasciato una intervista alla giornalista Mayka Navarro, in cui racconta la propria verità su quanto accaduto la notte del 30 ...Per la prima volta dall'arresto dello scorso gennaio per stupro,parla. Lo fa in un'intervista a "La Vanguardia" dove professa una volta di più la sua innocenza rispetto alle accuse fatte ...A La Vanguardia la prima intervista dal carcere: 'L'unica cosa di cui mi vergogno è aver tradito mia moglie, ma non ho mai usato violenza su nessuno'parla dalla prigione. L'ex giocatore brasiliano, in carcere dal 20 gennaio accusato di aver stuprato una ragazza di 23 anni in una discoteca di Barcellona, ha rotto il silenzio in un' ...

Dani Alves sul presunto stupro: "Ora parlo io, ecco la mia verità" Corriere dello Sport

Il brasiliano è stato arrestato a gennaio con l'accusa di stupro BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - 'Non so se lei ha la coscienza tranquilla, ...A La Vanguardia la prima intervista dal carcere: “L’unica cosa di cui mi vergogno è aver tradito mia moglie, ma non ho mai usato violenza su nessuno” Dani Alves parla dalla prigione. L’ex giocatore ...