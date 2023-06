Dani Alves parla dalla prigione | «Perdono la donna che mi accusa | è stata consigliata male»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 21 giugno 2023). L’ex giocatore brasiliano, in carcere dal 20 gennaioto di aver stuprato una ragazza di 23 anni in una discoteca di Barcellona, ??ha rotto il silenzio in un’intervista esclusiva concessa a Mayka Navarro di La Vanguardia. “Ho deciso di rilasciare questa intervista, la mia prima intervista da quando sono qui, in modo che le persone sappiano cosa penso. Che conoscano la storia di ciò che ho vissuto quella mattina in quel bagno”. “Fino ad ora èraccontata una storia spaventosa, di paura e terrore, che non ha nulla a che fare con quello che è successo, né con quello che ho fatto”. “Tutto quello che è successo e non è successo lì solo io e lei lo sappiamo. Sono entrato dopo di lei in bagno. Non ho nemmeno chiuso a chiave la porta. ...