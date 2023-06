Dani Alves parla dal carcere | “Sono innocente | ma perdono la ragazza che mi accusa”

(Di mercoledì 21 giugno 2023) “Ho deciso di rilasciare questa intervista, la mia prima intervista da quandoqui, in modo che le persone sappiano cosa penso. Che conoscano la storia di ciò che ho vissuto quella mattina in quel bagno”. Con queste parole l’ex terzino del Barcellonaapre quella che è la sua prima intervista dal, dove si trova dal 20 gennaio perchéto di aver stuprato unadi 23 anni in una discoteca di Barcellona. A La Vanguardia l’ex calciatore brasiliano espone la sua versione dei fatti: “Fino ad ora è stata raccontata una storia spaventosa, di paura e terrore, che non ha nulla a che fare con quello che è successo, né con quello che ho fatto – dice il giocatore – Tutto quello che è successo e non è successo lì solo io e lei lo sappiamo....

