Dall' India alla Malesia | centinaia di persone partecipano allo Yoga Day

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Migliaia diin tutto il mondo oggi si ritrovano per praticare insieme all'aria aperta per l'InternationalDay, la Giornata internazionale delloche si celebra il 21 giugno, il ...

... appena fuori dalla capitale della Malesia, Kuala Lumpur; e una sessione di gruppo vicino all'iconicoGate di Delhi, in. 21 giugno 2023Prima che lo Sri Lanka ricevesse lo strumento del Fondo, l'economia dell'isola ha beneficiato di un pacchetto di aiuti di quattro miliardi di dollari. Lo Sri Lanka ha anche attivato linee ...Così ora abbiamo, Australia, Giappone e Stati Uniti che lavorano fianco a fianco nel Mar ... e'incontro tra quest'ultimo e il presidente cinese Xi. 'So per certo che sono stati fatti ...

Dall'India alla Malesia, centinaia di persone partecipano allo Yoga ... Il Sole 24 ORE

Roma, 21 giu. (askanews) - Migliaia di persone in tutto il mondo oggi si ritrovano per praticare insieme all'aria aperta per l'International Yoga Day, la Giornata internazionale dello yoga che si cele ...Il mondo magico dell'Isola che non c'è, tra sirene, bimbi sperduti, indiani, fate e pirati, è pronto a tornare in scena con Neverland, le avventure di Peter Pan, nuovo musical tratto dal romanzo di Ja ...