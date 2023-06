Dalla Spagna | “Benitez firma col Celta Vigo Primo triennale nell’era Mouriño”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Rafasarà il nuovo allenatore del. Secondo “As”, l’ex tecnico di Liverpool, Inter, Napoli, Real e Chelsea firmerà un contratto fino al 2026. Un’intesache non ha precedenti per il. Il presidente del club infatti non aveva mai offerto un progetto di tre stagioni a un allenatore, come sottolinea AS. Nelle prossime ore sono attese anche le novità di mercato, conche dovrà fare il punto sui giocatori da cedere e quelli da acquistare. L’ultima esperienza in Liga del tecnico risale alla stagione 2015/16 sulla panchina del Real Madrid, che lo esonerò dopo pochi mesi. SportFace.