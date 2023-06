Dal Da Vinci di Maccarese alla Camera dei Deputati | la storia di Ilenia | un’eccellenza negli studi

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Fiumicino – Unad’eccellenza universitaria partita da Fiumicino, e giunta finodei, protagonista del territorio. Stiamo parlando della giovanissimaSollazzo, 23 anni, premiata dFondazione Italia-Usa con il “Premio America Giovani” presso Montecitorio. Il motivo? Uno strepitoso 110 e lode ottenuto all’Università, ma non solo. Ladiinfatti racconta un grandissimo talento, iniziato tra i banchi die poi proseguito in una delle Università pubbliche più prestigiose della Capitale. Andiamo per ordine:si diploma nel 2019 con il massimo dei voti al liceo linguistico Leonardo dadi ...

... mentre gli artisti Lella Bretella e Papillon Le Burlon, direttamenteSalento tra gag comiche, ... senza dimenticare la cantastorie antonella colucci e la sua chitarra e rosa mariacol suo ...Leonardo da: In The Mind Of An Italian Genius": il titolo è già evocativo del messaggio che ... Una mostra, curatadirettore della Ambrosiana, monsignor Alberto Rocca, aperta a tutti e anche a ...Saranno previsti momenti di counselling, di prevenzione, di formazione, di festa con musica...00 MUSICA DELDA Rock Band LiceoMUSICA Band Pop ALTA FREQUENZA MUSICA Walking Radio MUSICA Dj - ...

Progetto Jazz e nuovi linguaggi musicali, l'evento finale del da Vinci Il Corriere di Alba, Bra, Langhe e Roero

Con la sua vittoria non sono mancate le accuse più o meno velate di favoritismo, dal momento che la sua casa madre, ovvero Radio 105, fa parte del ...Mattia Zenzola, vincitore di Amici 22, è rimasto molto legato professionalmente a Lorella Cuccarini. Il giovane ha vinto la scorsa edizione, portanto a casa il trofeo del talent ma ...