(Di mercoledì 21 giugno 2023) AGI - La strage sulladi domenica 3 luglio dello scorso anno è stata provocata da un "". Non c'è la mano dell'uomo a causare le undici vittime - sette vicentini, una trentina, un trevigiano, e due cechi - ed il ferimento di otto persone. L'sulla tragedia è statadal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, Enrico Borrelli che ha avallato la documentazione presentata nell'inverno scorso dai periti nominati dalla Procura del capoluogo trentino. Nessuna responsabilità dell'uomo, quindi, a provocare lo slittamento del seracco della calotta sommitale deldellapoco sotto Punta Rocca. Le cause sono riconducibili ad eventi della natura. Il distacco di 6.480 metri cubi di materiale tra ...

Crollo "ghiacciaio imprevedibile". Inchiesta Marmolada archiviata AGI - Agenzia Italia

