Cristiano Ronaldo sbarca in Italia | il motivo

Il giorno prima decide la partita del Portogallo nei minuti finali, il giorno dopo è già su un aereo per l'Italia.non ha perso tempo dopo la vittoria contro l'Islanda e ha subito raggiunto la sua ...ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Islanda - Portogallo , partita valida per le qualificazioni ad Euro 2024 . Il numero 7, alla 200esima presenza in Nazionale, ...si gi trasferito nel deserto a gennaio, e da allora altri grandi nomi come Karim Benzema o N'Golo Kant lo hanno ...

Cristiano Ronaldo sbarca a Olbia: vacanze in Sardegna a bordo di uno yacht La Nuova Sardegna

Il giorno prima decide la partita del Portogallo nei minuti finali, il giorno dopo è già su un aereo per l'Italia. Cristiano Ronaldo non ha perso tempo dopo la vittoria contro l'Islanda e ha subito ra ...La particolare e scherzosa richiesta è avvenuta dopo il match di qualificazione agli Europei vinto dal Portogallo contro l’Islanda ...