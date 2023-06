Cristiano Ronaldo in vacanza in Sardegna | atterrato all’aeroporto di Olbia

1 Due spettri si aggirano per il mercato europeo. Il primo arriva dall' Arabia Saudita e, dopo, sta facendo incetta di giocatori sempre più forti e sempre più giovani, pagandoli a peso d'oro e spostando l'asse del football mondiale sempre più a est. Anche l'altro fantasma ha ...Poi i titoli sono stati relegati in fondo, tra unlontano dalla Juve e le indicazioni per non soffrire il caldo. Tra scaffali, campagne online e pubblicità varie siete spariti. Quel ...La firma di Kante' arriva due settimane dopo quella di Benzema, un anno dopo il primo grossissimo colpo di mercato messo a segno dai sauditi, quando convinseroa trasferirsi a ...

Cristiano Ronaldo sbarca a Olbia: vacanze in Sardegna a bordo di uno yacht La Nuova Sardegna

Ronaldo è arrivato in Sardegna subito dopo aver battuto l'Islanda col suo Portogallo. Georgina Rodriguez e i figli lo hanno raggiunto in Costa Smeralda ...Zaccagni è stato solo l’ultimo calciatore di serie A a sposarsi in questo 2023. Da Ronaldo il Fenomeno a Lautaro: tutte le cerimonie ...