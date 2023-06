Cristiano Malgioglio duetterà con un cantante internazionale

Leggi su biccy

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Giurato a Tale e Quale Show e poi ad Amici di Maria, conduttore di Mi Casa Es Tu Casa e adesso anche i rumor secondo i quali Alfonso Signorini lo vorrebbe come opinionista del GF Vip,è davvero richiestissimo in tv ed è giusto che sia così, visto che è un valore aggiunto in ogni trasmissione in cui appare. Ci sono decine di personaggi che si sforzano e cercano di risultare simpatici, Malgy invece è semplicemente sé stesso e ovunque va porta un po’ di colore. Gli impegni televisivi però non distolgonodal suo primo amore, quello per la musica. Sembra infatti chestia per fare il suo comeback musicale con un bel duetto con un. Stando a quello che scrive Ivan Rota su Dagospia, l’autore di Forte Forte Forte avrebbe ...