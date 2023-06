Cracovia 2023 | Janowicz da Wimbledon al padel | ‘lo sport della mia rinascita’

(Di mercoledì 21 giugno 2023), 21 giu. – (Adnkronos) – Dieci anni fa, il 12 agosto del 2013, Jerzytoccò il punto più altosua carriera di tennista. Numero 13 del mondo, poche settimane dopo aver raggiunto la semifinale a, persa contro Andy Murray dopo aver conquistato il primo set. Jerzy, bombardiere da 203 cm di altezza, ha giocato l’ultima partita di tennis nel settembre scorso, nel Challenger di casa, a Szczecin, ma è pronto a tuffarsi nell’avventura dei Giochi Europei di: sempre con una racchetta in mano, ma da. La Krakow Main Square, allestita per il grande evento, è pronta a ospitare i giocatori più forti d’Europa, e anche– dopo aver combattuto con tanti infortuni – vuole dire la sua, provando a fare come un’altra campionessa del ...

GIOCHI EUROPEI: IL PROGRAMMA COMPLETO TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT Programma ...Partenza domani alle 9 in punto sui campi dello Ksos Center die Spagna da battere in tutte e tre le specialità. Pablo Garcia e Alonso Rodriguez, sono le teste di serie numero uno del ...... ai Giochi Asiatici e a quelli del Pacifico, va in scena dal 21 giugno al 2 luglio a, in ... Vola la 4x400: 3'01'62 Leggi i commenti Sport Vari: tutte le notizie 20 giugno

Calendario Giochi Europei 2023 oggi: orari 21 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Cracovia, 21 giu. - (Adnkronos) - Dieci anni fa, il 12 agosto del 2013, Jerzy Janowicz toccò il punto più alto della sua carriera di tennista. Numero ...La delegazione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese completa in queste ore la presenza a ranghi compatti in Polonia per i Giochi Europei a Cracovia ...