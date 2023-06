Covid | in autunno vaccino Moderna aggiornato contro Kraken

(Di mercoledì 21 giugno 2023) L'annuncio oggi in occasione della presentazione della sede italiana dell'azienda biotech, che ha in sviluppo 30 vaccini, dalle malattie respiratorie ai tumori. Il Ceo Bancel: "Rivoluzione mRna". Nel 2023 investiti 4,5 mld in ricerca e sviluppo Sarà pronto per l’, in vista della prossima campagna di immunizzazione-19, ildicon la famiglia di varianti Xbb, nel dettaglio Xbb.1.5,. Lo ha annunciato Chantal Friebertshaeuser, Senior Vice President, Commercial per l’Europa, Medio Oriente, Australia e Canada, in conferenza stampa a Roma con il Ceo Stephane Bancel e il direttore generale diin Italia, Jacopo Murzi, per l’apertura della sede italiana dell’azienda. “Per la campagna vaccinale ...

