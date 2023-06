“Costretta a lanciarmi dalla volante per non essere picchiata” | violenze verso una vigilessa nella Polizia Locale

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Storie di violenza sulle donne dentro ladi Roma, dove unaha denunciato un proprio superiore con il quale teneva una relazione segreta. In una storia dall’equilibrio già precario, essendo lui sposato con un’altra donna, la situazione si era fatta difficile per la violenza dell’uomo: numerose le volte in cui la donna era stataselvaggiamente, anche con pugni al viso e alla testa. L’amore segreto delladi Roma La donna si era innamorata segretamente del proprio superiore, un vigile di grande fama all’interno delladi Roma e che ricopriva anche importanti incarichi sindacali. Nel 2019 i due iniziano la loro relazione amorosa, con la ...

