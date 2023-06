Cosa sappiamo sulla base militare che Pechino sta costruendo a Cuba

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Una trattativa tra il governo die quello de l’Avana per lo stabilimento di unad’addestramento congiunta in territoriono sarebbe già arrivata alle fasi avanzate della discussione. A rivelarlo è un’inchiesta del Wall Street Journal,di dichiarazioni rilasciate in forma anonima da un rappresentante di alto rango dell’amministrazione presidenziale. Amministrazione che sembra stia cercando di scoraggiare entrambe le parti coinvolte (e in particolare quellana, su cui Washington dispone certamente un maggior ascendente) dal firmare un simile accordo, considerato come dannoso per gli interessi degli Stati Uniti, e possibile vettore di conseguenze indesiderate anche pere la Repubblica Popolare. Il tema delle attività cinesi in ...

Ecco. Nuovo programma in prima serata su Rai 2: il retroscena e i dettagli Sembrerebbe, innanzitutto, che le giornate scelte per collocare le tre prime serate di intrattenimento di Rai ...... ma soprattutto da romana, è stato "emozionante" per Meloni secondo cui " l'identità è lapiù ... Non importa quanto grandi o piccoli si sia, a Romache ognuno ha qualcosa di unico da dare ...Diparlerà il film A quantofinora, Batman: The Brave and the Bold sarà basato sulle storie a fumetti di Grant Morrison, che James Gunn "eccezionalmente importanti" per il DC Universe. ...

Sottomarino disperso, cosa è successo Quaranta ore di ossigeno, i passeggeri e il recupero (impossibile anche ilmessaggero.it

Dani Alves, il calciatore brasiliano arrestato per stupro a dicembre del 2022, ha rilasciato una intervista e si rivolge alla donna che lo ha accusato. «La notte dormo benissimo, faccio appello alla s ...Le ultime notizie sul caso di Kata, la bambina di 5 anni scomparsa nei pressi dell’ex hotel Astor a Firenze, sabato 10 giugno ...