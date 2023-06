Controffensiva | Prigozhin attacca i comandi militari | ' Tante perdite | ingannano Putin'

Laucraina comporta "seri problemi e perdite" per le forze russe che sono tenuti ... Lo ha detto il capo della compagnia privata militare Wagner, Yevgeny, in un nuovo audio ...... Yevgeny. Il quale ha accusato i vertici di Mosca di ingannare i russi sul corso dell'offensiva in Ucraina, sottolineando i progressi dell'esercito di Kiev in questa: 'Stanno ...... ha concluso. In mattinata il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky , in un'intervista alla Bbc , ha ammesso come i progressi dellaucraina sono "più lenti del previsto". L'...

Prigozhin, a capo della Wagner, accusa (nuovamente) i vertici di ... Open

La controffensiva ucraina comporta «seri problemi e perdite» per le forze russe che sono tenuti nascosti dai comandi militar ...Due potenti esplosioni si sono verificate nella giornata di oggi nella città di Sebastopoli, sulla punta sud-occidentale della Crimea, annessa unilateralmente da Mosca nel 2014. A riferirlo è ...